Gemeente laat voetpaden en parkeerstroken vernieuwen Ronny De Coster

05 juni 2019

21u50 0 Brakel Een aannemer gaat vanaf deze week in opdracht van het gemeentebestuur aan de slag om op verschillende plaatsen voetpaden en parkeerstroken te vernieuwen.

De werkzaamheden zijn gestart aan de Brusselsestraat. Daar wordt een maand gewerkt. Van 8 tot 19 juli gebeuren gelijkaardige werkzaamheden in de Leinstraat in Opbrakel en van 12 tot 30 augustus is de Groenstraat in Michelbeke aan de beurt.

In september gaat de aannemer aan het werk in Elst. De eerste twee weken komt de Ommegangstraat aan bod en daarop volgen de Sint-Apolloniastraat en Lepelstraat.

De planning kan onder invloed van weersomstandigheden wel veranderen.