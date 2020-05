Gemeente doet inwoners geen Brakelbon cadeau: oppositie teleurgesteld Ronny De Coster

29 mei 2020

19u52 0 Brakel De inwoners van Brakel krijgen van de gemeente geen Brakelbon. Oppositiepartij CD&V had voorgesteld om elk huisgezin zo’n aankoopbon te schenken. Te duur, oordeelt de bestuursmeerderheid.

“We hadden in april al voorgesteld dat de gemeente aan alle gezinnen zo’n bon zou geven, die ze dan bij de plaatselijke handelaars zouden kunnen besteden. Toen al werd dat voorstel afgeketst en beloofde de gemeente met een alternatief voorstel te komen, maar ook dat is niet gebeurt”, zeggen CD&V-fractievoorzitter Bart Morreels en zijn partijvoorzitter Kris Wattez. De vele getroffen burgers blijven achter met lege handen. Dit is ook een gemiste kans om de vele handelaars, die gedwongen werden effectief te sluiten. De gemeente had ze een extra hart onder de riem te steken na de lockdown, maar doet dat niet”, betreurt de oppositiepartij CD&V.

Wel tombola met... bonnen

Er komt wel een tombola. Bij Brakelse handelaars zijn waardebonnen te winnen, die in de lokale winkels kunnen besteed worden. “Wel een beetje vreemd, want de gemeente wou geen bonnen cadeau doen omdat ze het verkeerd vond dat die ook in warenhuizen konden ingediend worden. Maar die tombola kan dan wel?”