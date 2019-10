Gemeente Brakel wil mensen met een beperking ook integreren in het alledaagse sportaanbod Brakel

11 oktober 2019

15u08 0 Brakel Maar liefst 147 mensen met een beperking zijn opgedaagd voor de G-sportdag van de gemeente. “De interesse wordt almaar groter. Maar we willen nu inspanningen doen om de deelnemers aan deze halfjaarlijkse activiteit ook te introduceren in het bestaande sportaanbod van de Rijdt”, zegt sportsnepen Marc De Pessemier (Open Vld).

Deelnemers kwamen niet alleen uit Brakel, maar ook uit omliggende gemeenten. De G-sportnamiddag vond al voor de tweede keer dit jaar plaats. “Voordien was het een jaarlijkse activiteit, maar we kregen zoveel positieve reacties en ook vragen naar meer, dat we de G-sportnamiddag twee keer per jaar organiseren”, zegt sportschepen Marc De Pessemier.

Elke week aan het sporten

Ook volgend jaar staan er dus twee edities op het programma. “Maar ik roep mensen met een beperking op om daarop niet te wachten. Het zou formidabel zijn, mochten sommigen ook de weg vinden naar het reguliere sportaanbod van de Rijdt en hier elke week komen sporten. Aan sommige sportactiviteiten die wij als gemeente of die sportclubs aanbieden, kunnen mensen met een beperking zonder probleem ook deelnemen”, bedenkt De Pessemier. Hij nodigt betrokkenen zelf uit om de stap te zetten. “Door de wet op de privacy beschikken wij niet over de gegevens van de G-sporters. Daarom vraag ik dat ze zich bij onze sportdienst zouden bekend maken. We kunnen samen bekijken in welk sportaanbod zij kunnen ingeschakeld worden”, besluit de sportschepen.