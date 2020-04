Gemeente Brakel stuurt dinsdag met de post mondmaskers naar alle inwoners Ronny De Coster

27 april 2020

Het gemeentebestuur van Brakel bezorgt alle inwoners een mondmaskers. “We hebben 15.000 niet-chirurgische mondmaskers aangekocht en die worden per post verzonden naar alle Brakelaars”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

“Het gemeentebestuur gaat ook deelnemen aan een groepsaankoop van mondmaskers via de provincie Oost-Vlaanderen om later de Brakelaars terug van een “wasbaar” mondmasker te voorzien”, kondigt de burgemeester aan. Hij doet ook een oproep aan naaisters voor het vervaardigen van mondmaskers. Het gemeentebestuur zorgt voor de stof, het garen en de elastieken. Vrijwilligers kunnen zich melden via telefoonnummer 055/43.12.92