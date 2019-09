Gemeente Brakel stopt alle glascontainers onder de grond: proper en stiller Ronny De Coster

26 september 2019

17u30 2 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel heeft op vijf plaatsen de glasbollen vervangen door glascontainers onder de grond. “Op termijn doen we dat op heel ons grondgebied, want uit een experiment is gebleken dat deze installaties veel minder hinder veroorzaken”, zegt milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

De eerste glasbollen die uit het straatbeeld zijn verdwenen, zijn die aan de Theo Brakelstraat beneden de Serpentestraat in Nederbrakel. “Dat was op proef en de evaluatie was heel positief: gewone glasbollen veroorzaken vaak veel hinder voor omwonenden. Je hebt onvermijdelijk het geluid van vallend en brekend glas. Maar vaak waren er ook klachten over reukhinder. En nog het ergst is wat er aan glasbollen allemaal rondslingert. Mensen droppen er vaak afval dat niets met glasrecuperatie te maken heeft. Wel, al die nadelen hebben we niet meer bij glascontainers die we onder de grond plaatsen. Daarom hebben we beslist om in navolging van de Theo Brakelstraat ook ondergrondse glascontainers te laten plaatsen aan de Teirlinckstraat (ter vervanging van de glasbol in de Sint-Ursmarsstraat), de Herman De Coenestraat (ter vervanging van de glasbol in de Driehoekstraat), Dr. De Dryverestraat (zelfde plaats) en aan de Rijdtmeersen”, zegt schepen Peter Vanderstuyf.

20.000 euro

Het prijskaartje voor de ondergrondse glascontainers is niet min: 20.000 euro per twee containers (een voor wit en een voor gekleurd glas). “Maar het is een investering die we toch bewust willen doen. Het kan niet de bedoeling zijn, dat glascontainers ministortplaatsen worden. We willen toestanden vermijden, die aanzetten tot sluikstorten. Vuil trekt vuil aan. Daarom kiezen we voor deze propere installatie en voorzien we ze zelfs van een kleurrijke bodemplaat”, toont de schepen.

“En wie ondanks onze inspanningen om het proper te houden, toch vuil achterlaat, zal snel tegen de lamp lopen, want voortaan zetten we verdoken camera’s in om sluikstorters te betrappen”, maakt Vanderstuyf zich sterk.

Ook andere gemeenten

“Brakel is de eerste gemeente in de Vlaamse Ardennen die beslist heeft om al haar glascontainers ondergronds te brengen”, zegt Mathieu De Cock, voorzitter van de afvalintercommunale I.Vl.A. “Al zullen andere allicht snel volgen. Net als Brakel hebben immers ook Oudenaarde, Ronse en Lierde al een experiment gedaan op één locatie. Ik denk dat de voordelen iedereen overtuigen.”