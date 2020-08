Gemeente Brakel start zitdag groeipakket weer op Ronny De Coster

21 augustus 2020

17u28 0 Brakel Ouders die vragen hebben over het zogenaamde Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, kunnen voor meer info naar een zitdag in het gemeentehuis.

Elk kind die in Vlaanderen woont heeft recht op financiële tegemoetkomingen. Ze bestaan uit een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus. Door het Groeipakket krijgt elk gezin ondersteuning bij de kosten van de opvoeding. Bepaalde kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen recht hebben op een sociale toeslag en/of een zorgtoeslag. De gemeente geeft hierover uitleg op een zitdag die plaatsvindt op 2 september van 16 tot 19.30 uur. Ook vragen over het recht op een COVID-19 toeslag kunnen dan gesteld worden. e moet wel vooraf een afspraak maken via het telefoonnummer 055/43.15.04.