Gemeente Brakel schrapt alle evenementen tot half juli Ronny De Coster

29 april 2020

11u01 3 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel heeft beslist dat tot 12 juli geen enkel gemeentelijk evenement kan doorgaan.

Dat betekent, dat de ruiterommegang van 21 juni in Michelbeke wordt afgelast. De kermis, ruiterommegang, avondmarkt, wielerwedstrijd in Nederbrakel, voorzien van 4 tot 8 juli, kunnen niet plaatsvinden en ook de 11-juliviering gaat dit jaar niet door. Voor de evenementen na 12 juli neemt de gemeente later een beslissing.