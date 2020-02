Gemeente Brakel moedigt inwoners aan om nestkastjes en insectenhotelletjes op te hangen Ronny De Coster

24 februari 2020

12u38 4 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel hoopt dat inwoners massaal nestkastjes en insectenhotelletjes gaan ophangen in hun tuin. Ze organiseert daarom in samenwerking met Natuurpunt Vlaamse Ardennen een verkoop van dergelijke kastjes.

“Door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben diverse diersoorten het almaar moeilijker in Vlaanderen: vogels en wilde bijen gaan daardoor achteruit in aantal. Dat is ook in Brakel zo. Nochtans zijn vogels heel nuttig en ook leuk om naar te kijken. Ze zorgen voor vrolijk gekwetter en activiteit in de tuin. Bovendien eten ze insecten zoals muggen en vliegen. Met een paar kleine ingrepen kan iedereen zijn tuin omtoveren tot een thuis voor koolmees, roodborst of huismus”, motiveert milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) waarom de gemeente in actie schiet en vooral haar inwoners aan het werk zet.

Getest en goedgekeurd

Brakel neemt deel aan de actie van Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Die organiseert een verkoop van diverse types nestkastjes en insectenhotelletjes. “We maakten een selectie van enkele populaire, duurzame nestkasten. Ze zijn getest en goedgekeurd door vogels. Bovendien werden ze gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen. En je betaalt geen verzendkosten. Ter plaatse krijg je ook nog extra informatie over vogels en bijen. Natuurpunt zal tips geven waar je de nestkasten best ophangt. De opbrengst van deze actie gebruikt Natuurpunt om de natuurgebieden in Brakel verder uit te breiden”, legt de schepen uit.

Verschillende soorten

Er zijn verschillende types nestkastjes in de aanbieding: een nestkast voor ringmus, koolmees en pimpelmees (19 euro) voor roodborst, merel (15 euro) en kleine insectenhotelletjes (10 euro). De verkoop vindt plaats op zaterdag 21 maart van 10u tot 12 uur in de gemeentelijke loods aan de Neerstraat (ingang via brandweerkazerne). Je bestelt je nestkastjes best wel vòòr 12 maart met een mail naar milieu@brakel.be