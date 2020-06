Gemeente Brakel herstart vrijdag verdeling mondmaskers Ronny De Coster

11 juni 2020

13u49 1 Brakel Bij de gemeente is vandaag een nieuwe lading mondmaskers geleverd. Personeel verdeelt ze morgen bij de gezinnen die na de eerste levering nog niet aan bod kwamen.

Na de bestelling van 13.000 mondmaskers bij de Ronsese firma Alsico was op 26 mei een eerste reeks van mondmaskers verdeeld. Daarmee kon de gemeente de gezinnen helpen in de Gauwstraat, Berendries, Kuiterlos, Ceuterlicklos, Boterhoek, Kapittel, Rozenhoek, Hoogstraat, Neerstraat, Vierschaar, Steenstraat, Herthuizen, Driehoekstraat, Kerkhofstraat, Nederstenkouter, Marktplein, Serpentestraat, Tirse, Wielendaalstraat, Burgweg, Kasteelstraat, Sint-Pieterswijk, Stationsstraat, Stationsplein, Spoorwegstraat, Meerbeekstraat, Brusselsestraat (deels), Kasteeldreef, Veldeman, Herreweg, Jagersstraat en Muiterijk.

Nog 10.000

Voor de andere was het sindsdien wachten op de levering van nieuwe mondmaskers.Die resterende 10.000 mondmaskers zijn vandaag geleverd en personeel van de gemeente is begonnen met het samenstellen van de pakketten per gezin. Morgen beginnen ze met de bezorging aan huis.

