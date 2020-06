Gemeente Brakel geeft chromebooks en aankoopbonnen aan kansarme gezinnen en verdubbelt subsidies aan verenigingen Ronny De Coster

10 juni 2020

17u34 0 Brakel Het Brakels gemeentebestuur heeft beslist om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen extra te steunen door de jaarlijks toegekende financiële ondersteuning voor het jaar 2021 te verdubbelen. “Terwijl hun activiteiten op een laag pitje staan, hebben heel wat verenigingen nog vele doorlopende en hoge kosten te betalen”, motiveert financiënschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

Bovenop die gemeentelijke hulp is er voor de verenigingen ook nog Vlaamse geld op komst. De Vlaamse regering heeft beslist om 87,3 miljoen euro uit het noodfonds ter beschikking te stellen van de lokale overheden, die daarmee het verenigingsleven kunnen ondersteunen. Voor Brakel gaat het om 107.209, 83 euro.

Kinderen zonder computer

“Als lokaal bestuur kunnen we autonoom beslissen hoe we het toegekende bedrag zullen verdelen. Naast de ondersteuning van onze verenigingen zal Vlaanderen aan de gemeente Brakel nog een bedrag van 43.140,97 euro toekennen ter ondersteuning van de armoedebestrijding en bestaat uit twee schijven van ongeveer 20.000 euro. Met die centen willen we kinderen uit kansarme gezinnen een chromebook, een goedkopere versie van een laptop, ter beschikking te stellen. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat heel wat kinderen uit kansarme gezinnen gewoon de lessen niet konden volgen, omdat ze niet over een laptop beschikken. Aangezien de eerste stap naar een beter bestaan bestaat uit goed onderwijs, vinden wij het dan ook nodig om hier aan iets te doen”, motiveert de financiënschepen.

Aankoopbonnen

De andere 20.000 euro zou volgens de Vlaamse regering moeten worden aangewend om een systeem van vouchers in te stellen. “Die vouchers worden dan ter beschikking gesteld van de meest kwetsbare huishoudens die ze kunnen besteden bij de deelnemende handelaars of horecazaken. Zo kunnen lokale besturen heel gericht de koopkracht van kwetsbare huishoudens versterken én wordt de lokale economie de nodige zuurstof gegeven”, legt de schepen uit.