Gemeente Brakel deelt geen rattenvergif meer uit, maar laat ongediertebestrijding over aan specialisten Ronny De Coster

28 oktober 2019

19u12 0 Brakel De gemeente doet voor de bestrijding van ratten voortaan een beroep op de vzw Rato. Ook de overlast door zwerfkatten, duiven en Canadeze ganzen komt vanaf 1 november in handen van de professionele ongediertebestrijder.

Wie met ratten geplaagd zit, kan bij de gemeente gratis vergif krijgen, maar niet voor lang meer. “We stappen hiervan af, omdat dit geen efficiënte manier van werken is”, zegt milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

“Het gif dat wij mogen uitdelen, is veel minder sterk dan wat professionele bestrijders gebruiken. Bovendien moeten we meer inzetten op preventie, omdat ratten slim zijn en op de duur gif zelfs herkennen en resistenter worden”, zegt de schepen.

Zwerfkatten

Daarom komt de rattenbestrijding vanaf 1 november in handen van de vzw Rato. Die organisatie zal zich ook bezig houden met het vangen en steriliseren van zwerfkatten. Dat zal in Brakel twee keer per jaar gebeuren. De katten worden na de vangst gesteriliseerd door een dierenarts en daarna weer vrijgelaten.

En tenslotte wordt Rato ook verantwoordelijk voor de bestrijding van wilde duiven en Canadese ganzen, die onder meer op het recreatieoord De Rijdtmeersen elk jaar veel overlast veroorzaken.