Gemeente bouwt nieuwe ontmoetingszaal aan Cordenuit in Everbeek Ronny De Coster

03 september 2020

10u43 0 Everbeek De gemeentelijke ontmoetingszaal aan Cordenuit in Everbeek-Beneden gaat tegen de vlakte. “Het gebouw is verouderd en het verenigingsleven heeft meer ruimte nodig. We moeten daar ook in de andere deelgemeenten nog aan werken”, zegt schepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

Flink wat verenigingen maken van het zaaltje Cordenuit in het dorp van Everbeek-Beneden gebruik, maar het gebouw verkeert niet meer in de allerbeste toestand. “Niet alleen de eigenlijke zaal, maar ook de keuken en het sanitair zijn afgeleefd. Bovendien zit er asbest in de dakbedekking”, zegt schepen Peter Vanderstuyf, bevoegd voor Financiën en Ruimtelijke Ordening.

De gemeente gaat het bestaande gebouw slopen en een nieuwe ontmoetingszaal bouwen. “We hebben het voordeel, dat de hele site rond de zaal bouwgrond is die eigendom is van de gemeente. Daardoor kunnen we een beetje groter gaan: het gebouw kan iets ruimer worden en we kunnen op het terrein ook parkeerplaatsen voorzien. Nu zijn die er niet. Er komen ook afsluitbare boxen waarin verenigingen materiaal kunnen stockeren”, legt de schepen uit. Hij voorziet dit jaar 40.000 euro voor een ontwerper. “Die zal nog deze maand aan de slag gaan, zodat de bouw van de nieuwe zaal misschien al volgend jaar kan starten”, gelooft Vanderstuyf.

Andere deelgemeenten

De financiënschepen vindt dat er de komende jaren nog wel meer centen naar de deelgemeenten mogen gaan. “Het sociaal leven in de dorpen is belangrijk. Als gemeente moeten we dat stimuleren. Daarom wil ik ook geld uittrekken voor een bijkomende zaal naast de pastorie in Elst. Misschien kunnen we zelfs het buurthuis in Zegelsem nieuw leven inblazen. Maar dat is voorlopig alleen nog maar een idee”, besluit Vanderstuyf.