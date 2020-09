Geeft Alexander De Croo de voorzittershamer in de gemeenteraad door? “Daarover moeten we nog eens praten” Ronny De Coster

30 september 2020

15u11 0 Brakel Blijft Alexander De Croo verder de Brakelse gemeenteraad leiden nu hij aangesteld is als premier? Of verdwijnt hij ook als gewoon gemeenteraadslid?

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Alexander De Croo de komende maanden nog tijd zal hebben om naast premier van het land ook voorzitter te blijven van de Brakelse gemeenteraad. “Daarover is nog niets beslist”, zegt Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). Hij is sinds 2018 de verkozen burgemeester van Brakel, maar was in de vorige coalitie plaatsvervangend burgemeester voor De Croo omdat die minister was. De combinatie minister en burgemeester was niet mogelijk. “Maar we moeten eens bekijken of het premierschap te combineren is met het ambt van gemeenteraadslid. Het is vooral Alexander die zich die vraag moet stellen. Als hij dit kan en wil verder doen, zal dat zo zijn. We gaan dit met hem en de hele fractie bekijken”, houdt Devleeschouwer de boot nog af.