Gatso-flitser van de politie buiten gebruik na discussie over snelheidsboete Ronny De Coster Lieke D'Hondt

19 februari 2020

17u36 16 Brakel De digitale Gatso-flitser van de politiezone Brakel is buiten dienst sinds de politierechter in Oudenaarde een bestuurder had De digitale Gatso-flitser van de politiezone Brakel is buiten dienst sinds de politierechter in Oudenaarde een bestuurder had vrijgesproken wegens twijfels over een snelheidsovertreding . “Het toestel moet nagekeken en opnieuw geijkt worden”, zegt Stefaan Devleeschouwer (Open Vld), voorzitter van de politiezone.

Geflitst met een snelheid van 104 kilometer per uur in de bebouwde kom in Beerlegem, dat kon de bestuurder van de betrokken bestelwagen niet geloven. Politierechter Cindy Stevenaert sprak de bestuurder vrij op basis van twijfel. Sindsdien zijn er in de politiezone Brakel opmerkelijk minder snelheidscontroles, vernemen we uit betrouwbare bron.

Nakijken en opnieuw ijken

Stefaan Devleeschouwer (Open Vld), burgemeester van Brakel en ook voorzitter van de politiezone, bevestigt dat er iets aan de hand is met de Gatso-flitser. “Het toestel moet worden nagekeken en geijkt. Daarna wordt het naast een andere flitser geplaatst om te testen. Maar dat wil niet zeggen dat er intussen geen controles zijn. Onze politie werkt met collega’s uit omliggende zones samen om toestellen uit te wisselen. Delphine Schelpe, woordvoerder van de politie in Brakel, wil over de zaak geen commentaar kwijt.

De politiezone Brakel is de enige in de Vlaamse Ardennen die de flitser van dit type gebruikt. In de omliggende zones werkt de politie met een andere “superflitser”. Met die toestellen zijn er geen problemen gemeld.