Gaia komt met “katmobiel” naar Brakel Ronny De Coster

21 september 2020

18u28 0 Brakel De katmobiel van dierenrechtenorganistatie Gaia komt naar de wekelijkse markt in Nederbrakel. Het bezoek kadert in de sensibiliseringscampagne rond de verplichte sterilisatie van huiskatten.

De katmobiel is een imposante bestelwagen die is omgebouwd tot een gesteriliseerde kat. “Wie zijn kat dus graag ziet, laat ze steriliseren” motiveert Joris Boone, catman bij GAIA waarom de dierenrechtenorganisatie de sensibiliseringscampagne voert.

Verplichte castratie en sterilisatie

“Kittens moeten verplicht gecastreerd/gesteriliseerd worden vòòr ze vijf maanden oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Volwassen katten geboren tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 dienden gesteriliseerd te zijn ten laatste op 1 januari 2020. Voor nog oudere katten geldt de sterilisatieplicht enkel vóór ze van eigenaar veranderen. Uiteraard wordt aangeraden om je oudere kat wel altijd te laten steriliseren, ongeacht de leeftijd”, legt Joris Boone uit.

“Dankzij de verplichte sterilisatie van huiskatten, zullen er op termijn minder ongewenste katten op straat gedumpt worden en zo in het dierenasiel terecht komen. Dankzij de pijnloze ingreep bij de dierenarts, wordt een kat rustiger, aanhankelijker, en leeft ze gemiddeld ook langer. Gesteriliseerde katten lopen ook minder risico op kattenaids of -kanker. Doordat ze niet meer rondzwerven op zoek naar een partner, veroorzaken ze bovendien geen buurtoverlast meer” zegt Joris Boone.

De Gaia-katmobiel komt naar Brakel op 7 oktober.