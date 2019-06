G-sportnamiddag in sporthal De Rijdt voortaan twee keer per jaar Ronny De Coster

05 juni 2019

16u55 0 Brakel Meer dan honderd mensen met een beperking hebben in de sporthal De Rijdt in Brakel deelgenomen aan de G-sportnamiddag van de gemeentelijke sportdienst. “Voortaan zullen we dit evenement twee keer per jaar organiseren”, kondigt sportschepen Marc De Pessemier aan.

Onder meer volksspelen, tafeltennis, sjoelen, curling, kubb en ook yoga stonden op het programma voor de deelnemers van de G-sportnamiddag. “Het is voor de zesde keer dat we dit evenement organiseren. Normaal vindt het elk jaar plaats in het najaar, maar we hebben beslist om het voortaan niet één maar twee keer per jaar te organiseren. Er komt in de herfst dus nog een tweede. Dit past in ons voornemen om ons vanuit het gemeentebestuur de komende jaren nog meer in te zetten voor sociale projecten”, aldus de sportschepen.