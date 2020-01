Frietketel vat vuur nadat moeder naar werk vertrekt in Brakel Ronny De Coster

05 januari 2020

17u47 0 Brakel De brandweer moest zondagnamiddag te hulp snellen naar een huis aan de Tenbossestraat, waar een frietketel in brand was gevlogen.

Toen de brand uitbrak, waren de kinderen van acht en dertien jaar alleen thuis. “De moeder had op de middag de frietketel gebruikt en was daarna naar haar werk vetrokken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat die pot achteraf is beginnen branden”, zegt Rudy Sadones, verantwoordelijke van de brandweerpost Brakel.

Ongedeerd

Niemand raakte bij de brand gewond. De kinderen konden zichzelf in veiligheid brengen en de brandweer bellen. De brand heeft veel schade veroorzaakt in de keuken achteraan de woning. Andere lokalen liepen rookschade op. De brandweer kon beletten, dat de vlammen oversloegen naar andere kamers in het huis.