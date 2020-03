Fotograaf-muzikant Hubert Huysentruit (69) overleden Ronny De Coster

23 maart 2020

Bekende Brakelaar Hubert Huysentruit is op 69-jarige leeftijd overleden.

Hubert Huysentruit heeft een fotohandel uitgebaat aan de Stationsstraat in Nederbrakel. Hij maakte de voorbije decennia honderden huwelijks- en andere reportages en deed ook videoproducties. Hubert Huysentruit was ook bekend als drummer bij onder meer de plaatselijke muziekgroepen De Montana’s en Dance Fever. Als gevolg van de coronacrisis vindt de uitvaart plaats in beperkte kring en is het niet mogelijk om een laatste groet te brengen. De plechtigheid zal op een later tijdstip plaatsvinden na de crisis, zo laat de familie weten. Vanaf dinsdag kan je het online rouwregister ondertekenen op de website www.begrafenissengeert.be.