Fietsersbonden voerden actie: “Onze streek loopt achter met de aanleg van fietssnelwegen” Ronny De Coster

22 september 2019

20u04 0 Brakel De Fietsersbond afdelingen van de Vlaamse Ardennen en de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez organiseerden vanuit hun eigen gemeente een begeleide fietstocht naar de Boembekemolen op de grens van Brakel, Zottegem en Zwalm. ‘We willen een daadkrachtig fietsbeleid en er moet sneller werk worden gemaakt van fietssnelwegen in onze regio” , zegt Patrick Vandemenschbrugge van Fietserbond Brakel.

“Er wordt volop geïnvesteerd in de aanleg van fietssnelwegen. Sinds de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec boomt het woon-werkverkeer per fiets. Er is grote vraag naar aangepaste infrastructuur en de Vlaamse overheid en provincie investeren volop, maar wij zien dat onze regio achterop dreigt te blijven”, zegt Vansteenbrugge.

In Ronse zijn de ontbrekende delen van de fietssnelweg F421 prioritair. Bovendien is er geen veilige fietsverbinding met Oudenaarde gepland. Dit zou nochtans kunnen langsheen de bestaande spoorlijn. En in Brakel willen we aan het einde van het Mijnwerkerspad een verlenging richting F419 zodat er een veilige verbinding met Zottegem ontstaat. Tussen Brakel en het waterzuiveringsstation van Michelbeke willen we de dringende herstelling van verschillende zeer slechte delen van het Mijnwerkerspad. Het Mijnwerkerspad moet voorrang krijgen op de kruisingen met lokale wegen”, zo willen de fietserbonden.

Fietserstunnel Leupegem

In Oudenaarde wachten ze vol ongeduld op de realisatie van de fietstunnel onder de N8 zodat de doortocht in Leupegem veilig wordt. “Het budget voor de aanleg van een fietsersbrug op luttele afstand van de reeds aanwezige tunnel kan beter gespendeerd worden aan andere projecten”, vinden de verenigde fietsers.

Mijnwerkerspad

In Zwalm schuiven ze de realisatie van de F419 en prioritair het deel tussen het containerpark en de Zottegemse steenweg naar voor. En in Zottegem zijn volgende de fietsersbonden de fietssnelwegen dé oplossing voor enkele gevaarlijke knelpunten bij het binnenrijden van het centrum. “De aanleg van het deeltraject tussen de Buke langs het station tot de Erwetegemstraat en het aantakken van het Mijnwerkerspad zijn prioritair om meer mensen op de fiets te krijgen. Zo kan Zottegem de draaischijf van moderne mobiliteit worden”, besluit Patrick Vandemenschbrugge.