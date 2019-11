Fietsersbond Brakel boos om paaltjes op fietspad (en bevoegde schepen ook) Ronny De Coster

27 november 2019

20u40 0 Brakel De Fietsersbond Brakel is furieus over de plaatsing van twee paaltjes op het Mijnwerkerspad ter hoogte van de Kasteeldreef. “Onnodig, een pesterij en bovendien levensgevaarlijk voor fietsers”, sneert voorzitter Patrick Vandemenschbrugge. Ook mobiliteitsschepen Sabine Hoeckman (Open Vld) is verbouwereerd. “Ik heb die paaltjes niet laten plaatsen en wil òòk dat ze weer verdwijnen”, zegt ze.

Die paaltjes (twee stuks op slechts 76 cm van elkaar) zijn levensgevaarlijk, zeker in het donker en voor beginnende fietsertjes die echt moeten mikken om tussen de paaltjes te fietsen of dan maar in het gras moeten ploeteren.

Zelfs ervaren fietsers hebben maar 7 centimeter ruimte over naast het stuur. Bovendien kunnen fietsers met aanhangwagen en bakfietsen niet meer door, tenzij ze door het gras ploeteren”, keurt Patrick Vandemenschbrugge de paaltjes af. “Wij willen die paaltjes onmiddellijk weer weg”, zegt hij beslist.

Ook schepen niet akkoord

Opmerkelijk: ook schepen Sabine Hoeckman (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit, vindt dat de paaltjes daar niet mogen staan. “Ze zijn daar door gemeentepersoneel geplaatst, maar niet in mijn opdracht. Ik ben daarover niet te spreken, maar we gaan dat in het schepencollege wel beslissen. Laat het duidelijk zijn: die paaltjes moeten daar weer weg”, reageert de schepen beslist.