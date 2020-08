Fel onweer veroorzaakt vooral hinder in Brakel, Zottegem en Zwalm Ronny De Coster

14 augustus 2020

00u38 0 Brakel/Zottegem/Zwalm Het felle onweer dat donderdagavond over de regio trok, heeft vooral in Brakel, Zwalm en Zottegem hinder veroorzaakt.

Brandweerzone Vlaamse Ardennen zette zo’n 50 medewerkers in, voornamelijk uit de posten Brakel en Zottegem. “Het gros van de oproepen betreft wateroverlast, maar hier en daar is ook belangrijkere schade: zo kwam in Ronse een plafond van een huis naar beneden”, vertelt Jonathan Jouretz, luitenant en verantwoordelijke voor de communicatie bij de brandweerzone Vlaamse Ardennen, die alle manschappen aanstuurde vanuit de dispatching in Oudenaarde. De hulpverleners moesten onder meer ook naar de Hazestraat in Zottegem, waar via het dak water binnensijpelde in de keuken van een woning. Onder meer aan de Meierij in Michelbeke stroomde modder van de velden de rijweg op.