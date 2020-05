Federale Politie vindt meer dan 2 miljoen euro bij bende die ze verdenkt van grootscheepse cocaïne-import uit Zuid-Amerika Ronny De Coster

23 mei 2020

15u38 187 Brakel/Herzele/Deftinge/Brussel/Meer/Deinze Bij de actie waarbij de Federale Politie de voorbije dagen huiszoekingen deed in onder meer Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen zijn intussen al negen verdachten gevat: zes werden in België gevat en drie werden door de politie in Nederland van hun vrijheid beroofd. Naast juwelen en meer dan 130 voertuigen is bij de huiszoekingen ook meer dan 2 miljoen euro cash gevonden. De bende wordt verdacht van grootscheepse import van cocaïne uit Zuid-Amerika.

Sinds geruime tijd voert de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, onder leiding van de onderzoeksrechter in Oudenaarde, een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De bende wordt ervan verdacht al meerdere jaren grote hoeveelheden cocaïne naar België te importeren vanuit Zuid-Amerika. De Belgische Federale Politie en Justitie werden in dit onderzoek bijgestaan door de Nederlandse Politie en Justitie, omdat enkele verdachten in Nederland verblijven. De onderzoeksrechter heeft daarom meerdere Europese onderzoeksbevelen uitgevaardigd. In Nederland werden die uitgevoerd door de Landelijke Recherche onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

130 voertuigen

Op 19 mei werden negen huiszoekingen uitgevoerd in België, namelijk te Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen in panden van de 51-jarige L.V.M. uit Brakel, maar ook in Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer. Bij die zoekingen hebben de speurders meer dan 2 miljoen euro cash geld, 40 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers), 90 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati), juwelen, diamanten en luxe-uurwerken in beslag genomen, samen met enkele andere waardevolle voorwerpen. Op drie locaties werden met bijstand van het DVI-team (Disaster Victim Identification) van de Federale Politie, Defensie en de Civiele Bescherming meerdere dagen lang grondige doorzoekingen gedaan om verborgen waardevolle voorwerpen te zoeken.

De bende blijkt ook vertakkingen te hebben in Nederland. Daar zijn dinsdag drie doorzoekingen gedaan in woningen in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den IJssel. Drie verdachten zijn aangehouden. Het betreft een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 30-jarige man uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam. Er is beslag gelegd op de woning in Ouderkerk aan den IJssel, een luxeauto van het merk Mercedes en de bankrekening van de bewoner. Daarnaast zijn juwelen, 20.000 euro cash geld, dure horloges en gegevensdragers in beslaggenomen.

Uitlevering gevraagd

Bij de actie werden in België 6 verdachten en in Nederland 3 verdachten aangehouden. De 6 Belgische verdachten werden voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde geleid die 5 van hen onder aanhoudingsmandaat stelde. Ze moeten maandag verschijnen voor de raaadkamer. De 3 verdachten in Nederland zijn woensdag voorgeleid aan de officier van justitie met oog op overlevering aan België. Ze zitten momenteel allemaal in voorlopige hechtenis. Volgende week beslist de rechtbank in Amsterdam over hun overlevering aan België.