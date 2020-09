Fanno Nijst en Olsa Brakel loten leuke bekeraffiche tegen Dender: “Al tweede ex-club van Buysens die we treffen” Kristophe Thijs

21 september 2020

17u50 0 Brakel Tweedenationaler Olsa Brakel neemt het op zondag 11 oktober om 16 uur in de vijfde ronde van de Croky Cup tegen de buren van Dender op. Geel-zwart is alvast erg tevreden met de loting van maandagnamiddag en ziet potentieel om door te stoten naar de 1/16de finales tegen een eersteklasser. “Na Bergen loten we nu meteen een tweede club van onze verdediger Ludovic Buysens. Als die logica gerespecteerd wordt, wacht ons in de volgende ronde Sint-Truiden”, lacht coach Fanno Nijst.

Dat de beker leeft aan de Brakelse Parkweg, is een open deur intrappen. Iedereen keek maandag met spanning uit welke tegenstander er uit de trommel zou komen. “En dan is een thuismatch tegen Dender best wel een leuke affiche. Hadden we liever Waasland-Beveren gehad? Dat was een optie, maar nu loten we een ploeg uit de nabije omgeving die bovendien nog een haalbare kaart kan zijn. Slagen we erin om Dender te verslaan, wacht ons in de volgende ronde de confrontatie met een eersteklasser”, legt coach Fanno Nijst uit.

Lokeren-Temse verschoven

Doordat het bekertreffen tegen Dender op zondag 11 oktober plaatsvindt, moet de op die datum geplande competitiewedstrijd tegen Lokeren-Temse opgeschoven worden naar woensdag 14 oktober. “Er komen voor ons bijzonder intensieve weken aan”, gaat Nijst voort. “Daar gaan we op het vlak van fysieke parameters zeker rekening moeten mee houden. Maar goed, die bekermatch is nog een eindje weg. Nu ligt alle focus op het eerste competitietreffen van woensdag tegen Zelzate.

De Brakelse coach zag de Meetjeslanders zondag aan het werk tegen Francs Borains (2-3-winst, red.) en hij was best onder de indruk. “Niet dat Zelzate nog verrassingen voor me heeft, maar ik zag daar nogmaals de bevestiging van het sterke geheel dat ze zijn. Collectief staan ze er en dat in combinatie met hun flitsen maakt dat we woensdag meer dan op onze hoede zullen moeten zijn. We komen tegenover een ploeg te staan met kwaliteit. Bovendien zie je dat dat geheel goed op elkaar is ingespeeld. Als eerste competitiematch kan dit meteen tellen”, aldus Nijst, die over zijn volledige selectie kan beschikken. Dit op uitzondering van de langdurig gekwetste Boguhe.