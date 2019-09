Ex-Rode Duivel Paul Van Himst wordt peter van gloednieuwe businessclub 5553 van Olsa Brakel Ronny De Coster

03 september 2019

17u11 6 Brakel In Brakel is in de schoot van Olsa Brakel de gloednieuwe businessclub ‘Club 5553’ boven de doopvont gehouden. De naam verwijst naar het stamnummer de voetbalclub. Met de organisatie van events met topsprekers mikt de nieuwe vereniging op ondernemers die willen “netwerken” en wil ze een sociaal doel dienen. Voormalig Rode Duivel en Anderlecht-icoon Paul Van Himst wordt peter van Club 5553.

“Club 5553 wordt meer dan een businessclub. Naast de netwerkmomenten voor ondernemers wordt het sociale aspect hoog in het vaandel gedragen door de initiatiefnemers. We zullen uitpakken met prominente sprekers en werken met lezingen, panelgesprekken of ronde tafels in combinatie met een culinaire verwennerij van topniveau”, zegt voorzitter en ondernemer Nico Daminet.

Sociaal project De Kleppe

De vereniging richt zich op ondernemers die willen netwerken en wil tegelijk een sociaal doel dienen. “Met De Kleppe in Everbeek hebben we een sociaal totaalproject uitgekozen dat zich inzet voor kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij. Dat sociale aspect is voor ons van enorm belang. We willen een businessclub met een gouden hart zijn”, zegt Daminet.

Paul Van Himst is peter

Paul Van Himst neemt het peterschap van de nieuwe Brakelse verlening op zich. “Als zaakvoerder van Brésor ben ik zelf ondernemer en weet ik hoe belangrijk netwerken is. Ik heb me geëngageerd om het uithangbord te worden van Club 5553 omdat de combinatie van maandelijkse boeiende sprekers én het sociale aspect van het initiatief uniek is. Ook het sportieve luik spreekt me aan. Ik heb me voorgenomen om dit seizoen ook enkele wedstrijden van Olsa Brakel bij te wonen. Of dit met een paarswitte, dan wel met een geelzwarte sjaal zal zijn? Ik draag nooit sjaals als ik naar het voetbal ga”, lacht Van Himst.

Geen nummer

Olsa Brakel-voorzitter Stephan Van den Berghe is maar wat opgetogen over het nieuwe initiatief dat in de schoot van zijn voetbalclub is opgericht. “We staan al langer bekend als een warme familieclub waarbij het persoonlijk contact belangrijk is. Bij ons moet je geen businessavonden verwachten in een koele omgeving waarbij je maar een nummer bent, maar integendeel topavonden met een personal touch. In Brakel en de ruime omgeving ervan is hier zeker potentieel voor”, gelooft Van den Berghe. Donderdagavond 5 september zal Paul Van Himst zelf Club 5553 introduceren op de eerste netwerkavond.

Meer info is te verkrijgen via info@club5553.be of op de website www.club5553.be.