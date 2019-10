Eric en Pieter De Koekelaere steunen met hun actie “De Warmste Geutelingen” maar liefst negen goede doelen Ronny De Coster

13 oktober 2019

13u34 0 Brakel Pieter en Eric De Koekalaere uit Elst hebben hun ovens in gang gezet voor het gieten en bakken van geutelingen. Met hun actie “De warmste geutelingen” steunen ze maar liefst 9 goede doelen.

“Dit jaar spannen we ons niet voor één maar voor verschillende goede doelen in. Ons motto: als iedereen iedereen een klein beetje helpt, gaan we met z’n allen veel vooruit”, zegt initiatiefnemer Pieter De Koekelaere.

De opbrengst van zijn verkoop van Geutelingen gaat naar De Kleppe in Brakel, Amon met begeleidingshuis in Zwalm, ’t Sneukelwiel in Wortegem-Petegem, Kinderen van de Zon in Brakel, ’t Kinderkasteeltje in Nazareth, Leefboerderij Suskewiet in Zwalm, Integratio in Maarkedal, Think Pink en Kom op tegen kanker.

Deze actie loopt tot 15 december. De geutelingen zijn onder meer te koop bij slagerij De Koekelaere, Ommmegangstraat 3 in Elst.