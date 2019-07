Elza Leroy viert 100ste verjaardag in Residentie Neerhof Ronny De Coster

03 juli 2019

20u43 0 Brakel Feest in Residentie Neerhof in Brakel: samen met haar familie en een delegatie van het gemeentebestuur vierde Elza Leroy vandaag haar 100ste verjaardag.

Elza is afkomstig uit Lierde, maar woont in het rusthuis sinds ze elf jaar gelden bij een val van ene trap een dijbeenbruik opliep. Samen met haar man Georges De Prez, die kleermaker was, heeft ze aan de Kartuizerstraat in Lierde een winkel uitgebaat. Elza heeft twee dochters en een zoon en ook al vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.