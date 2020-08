Drie nachten jacht op zwerfkatten: “Hou huiskatten binnen” Frank Eeckhout

14u46 0 Brakel Om paal en perk te stellen aan het groeiend aantal zwerfkatten in Brakel werd eind vorig jaar beslist om in samenwerking met RATO vzw zwerfkatten te vangen. “Van 7 tot en met 10 september gaan we opnieuw vangnachten organiseren. Hou huiskatten dus binnen", zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

Inwoners kunnen tot en met 4 september zwerfkattenlocaties melden aan de gemeentelijke milieudienst. “Enkele dagen voor de vangnachten plaatsvinden worden deze personen gecontacteerd door de medewerkers van RATO vzw zodat een duidelijk beeld wordt verkregen over welke katten het gaat. Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om op de vangdagen ofwel de kat een halsbandje om te doen zodat er duidelijk verschil is ten opzichte van een zwerfkat, ofwel de huiskat binnen te houden. Gelieve op de vangdagen de zwerfkatten geen eten te geven aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoeding. Enkel de behandeling van zwerfkatten, die gebeurt door RATO vzw, zal gefinancierd worden door de gemeente. Als je zelf zwerfkatten vangt en rechtstreeks naar de dierenarts brengt, zal de gemeente niet instaan voor de kosten", laat de burgemeester weten.