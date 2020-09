Door corona hard getroffen vakantiecentrum De Kleppe krijgt steun van de overheid Ronny De Coster

24 september 2020

20u15 0 Everbeek De Vlaamse overheid maakt extra middelen vrij om de zorgsector te ondersteunen in deze coronaperiode. Als erkend zorgcentrum kan ook De Kleppe in Everbeek (Brakel) rekenen op een bijdrage. “We zijn opgelucht met de broodnodige inkomsten”, reageert Robin Ronsyn, coördinator van het vakantiecentrum.

De Kleppe is een vakantiecentrum voor personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in armoede of met een bijzondere hulpvraag. De coronacrisis heeft de instelling in Evebreek hard getroffen. “Vier maanden hadden we geen gasten en dus geen inkomsten”, legt coördinator Robin Ronsyn uit. “Onze geplande wandeltocht, hoogtepunt van onze fondsenwerving, moesten we annuleren. Onze medewerkers werden op technische werkloosheid gezet. We zijn uiteraard heel blij dat we nu overheidssteun krijgen. Dit brengt ons weer wat maanden verder. Maar we moeten eerlijk zijn. Het zal nog een tijd duren voor we hier terug op normale bezetting draaien”, klinkt het bij De Kleppe.