De Omloop ondanks guur weer een echt wielerfeest in hartje Zegelsem Ronny De Coster

29 februari 2020

15u48 0 Brakel De Omloop heeft een pak wielerfans naar hartje Zegelsem gelokt. Flink wat wielerfans staan in Zegelsem op de plaats waar de renners beneden de Haaghoek de scherpe bocht richting Leberg staat. Net op het moment van de eerste van drie doortochten g gaan de hemelsluizen open voor een fikse stortbui.

De vrienden van Koen Wens laten het niet aan hun hart komen. Onder het motto alles naar wens dede zij hard hun best om in beeld te komen. “We vieren vandaag mijn vrijgezellenfeest en mijn vrienden zijn een beetje uitgelaten”, verklaart Koen de uitbundigheid aan het café Den Drijaard op het dorpsplein van Zegelsem. “Zelf ben ik afkomstig uit Turnhout, maar mijn vriendin Celien De Coninck is uit Lierde. De eerste grote koers van het jaar vonden mijn vrienden een goede gelegenheid om flink uit de bol te gaan. Ik denk dat ons feestje niet stopt na de aankomst van de renners”, bedenkt Koen.