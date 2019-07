De Moriaan begint tweede leven als brasserie en B&B Ronny De Coster

11 juli 2019

15u43 10 Brakel Het voormalig restaurent-hotel De Moriaan boven de Molenberg in Brakel begint aan een tweede leven. Hans Zaman en Anja Van Den Broecke frissen het ooit zo bekende etablissement op en beginnen er een brasserie. Later dit jaar komt er ook een B&B.

Meer dan dertig jaar was De Moriaan een begrip in Brakel. Eigenares Linda De Zutter baatte er tot twee jaar geleden een restaurant en een hotel uit dat tot ver buiten de gemeente bekend was. Sindsdien stond het bekende etablissement leeg. “Zo’n florissante en vermaarde zaak verdient het om haar glorie terug te krijgen”, vinden Hans Zaman (32) en Anja Van Den Broecke (45). Zij heropenen De Moriaan en hebben er grote plannen mee.

Klassieke keuken

“We zijn alvast begonnen met de uitbating van een brasserie met een duidelijk profiel: we brengen hier de klassieke keuken zonder veel poespas. Dat wil zeggen dat je hier lekker kan eten zonder er veel voor te betalen. Brakel heeft wel een paar goede restaurants, maar die zitten in een hogere prijsklasse. Een betaalbaar familierestaurant was hier een grote behoefte, zo leerden wij uit de reacties van inwoners”, zegt Hans. En dus serveert hij een dagschotel met een soepje, hoofdgerecht en koffie of ijsje voor 15 euro.

“En omdat we weten dat Brakelaars echte Bourgondiërs zijn die houden van een goedgevuld bord, hebben we ook een formule ‘à volonté’, waarbij je varkenswangetjes, vol-au-vent of kalfstong in madeirasaus krijgt zo veel je wil. Daarnaast staan op de kaart ook veel snacks en hebben we ook kindergerechten”, toont Hans.

Wie in de Moriaan voor de specialiteiten kiest, bestelt best een salade of côte à l’os. Vanaf november wil de chef thema-avonden te organiseren, waarbij de ene keer paling en de ander keer ribbetjes of mixed grill op het menu staat.

Ook B&B starten

Maar de heropening van de brasserie is volgens Hans en Anja nog maar een eerste stap. “Dit was ooit een hotel en de kamers zijn er natuurlijk nog. Wij willen daarin opnieuw gasten ontvangen, maar dan in de formule van een bed & breakfast. De komende maanden laten we de kamers verbouwen tot één familiekamer, twee gewone kamers voor twee personen en ook één kamer voor mensen met een beperking”, kondigt Anja aan.

“We willen met de nieuwe Moriaan niet alleen mikken op klanten uit de regio, maar ook toeristen lokken”, motiveert ze de keuze om ook logies te verschaffen. “Onze regio is zeer geliefd bij fietsers en wandelaars en het verblijfstoerisme blijft maar stijgen. Wij geloven dat Brakel nog veel potentieel heeft op vlak van toerisme en dat de Moriaan daarin een interessante rol kan spelen”, zegt Anja.

De Moriaan is voorlopig alleen open op werkdagen, omdat de uitbaters in het weekend ook nog het restaurant ’t Genoegen in Welden uitbaten. Vanaf november storten ze zich fulltime op De Moriaan.