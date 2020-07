Coronavirus duikt op in Brakelse cafés: drie zaken sluiten tijdelijk de deuren Lieke D'hondt en Ronny De Coster

29 juli 2020

19u51 28 Brakel Drie Brakelse cafés zijn dicht door coronabesmettigen. In één café is een uitbater besmet geraakt met het coronavirus. In twee andere zijn wellicht één of meerdere klanten over de vloer geweest die ondertussen besmet blijken.

“Van één café ben ik officieel op de hoogte gebracht over een besmetting”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). “Twee andere café-uitbaters hebben bericht gekregen dat een klant ondertussen besmet blijkt met het coronavirus. Ook zij hebben besloten hun café nu twee weken te sluiten. Ik heb van de betrokken zaken de registratielijsten opgevraagd om door te geven aan de contact tracers. Op één van die lijsten stonden al meer dan tweehonderd namen. Ik hoop dat alles correct bijgehouden is.”

Verantwoordelijkheid nemen

In Brakel is het aantal coronabesmettingen ondertussen gestegen van tien naar negentien. “Het einde is duidelijk nog niet in zicht. We bekijken daarom of we nog strengere maatregelen kunnen nemen. Ik zal daarvoor eerst contact opnemen met de gouverneur en de noodplanning”, gaat Devleeschouwer verder. “Het staat sowieso vast dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het zijn vooral jonge mensen die besmet geraken, misschien omdat ze losbandig omgaan met de regels en geen mondmasker dragen. Dat kan niet. Ook in de horeca moet je een mondmasker dragen, je zet het best enkel af wanneer je iets drinkt.”