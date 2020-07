Coronacijfers stijgen in Brakel: “Geen reden tot paniek, wel extra maatregelen bekijken” Lieke D'hondt

23 juli 2020

11u30 0 Brakel Het aantal coronabesmettingen in Brakel neemt toe. De voorbije week zijn er vier nieuwe besmettingen vastgesteld. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) ziet geen reden tot paniek, maar bekijkt wel welke extra maatregelen er nodig zijn.

Die vier nieuwe besmettingen brengen de risicofactor, die onder 20 zou moeten liggen, op 27. “Ik was wat geschrokken toen ik de cijfers over Brakel las in de krant”, vertelt Devleeschouwer. “Ik heb daarom direct de nooddienst van de provincie Oost-Vlaanderen gecontacteerd en morgen zullen we digitaal vergaderen met de veiligheidscel om te bekijken welke ondersteuning we van de provincie kunnen krijgen.”

De burgemeester geeft wel aan dat er geen reden is tot paniek. “We moeten de cijfers ook wat milderen. In gemeenten met relatief weinig inwoners kan de risicofactor heel snel stijgen. Dat wil daarom niet zeggen dat er een grote uitbraak is. We moeten dus geen paniekvoetbal spelen, maar wel een versnelling hoger schakelen. Daarom zal ik de bovengemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Brakel opnieuw activeren. Daarin kunnen we onder meer de cijfers in de rusthuizen opvolgen en op tijd anticiperen. Het lijkt me ook logisch dat de coronaploeg van de politie opnieuw de baan op zal gaan, maar dat moeten we nog bespreken.”

Activiteiten herbekijken

De stijging van het aantal coronabesmettingen in Brakel kan ook gevolgen hebben voor de activiteiten die op de agenda staan. Het gemeentebestuur overweegt de ontvangsten van de jubilarissen uit te stellen en ook de geplande cinema-avonden in openlucht worden mogelijk geannuleerd. “De crisis is nog niet voorbij en ik hoop dat alle Brakelaars eens goed kijken naar de boodschap die aan de uitkijktoren hangt. ‘Brakel draagt zorg’, staat daar en dat moeten we samen doen”, besluit Devleeschouwer.