Coronacijfers in Brakel blijven hoog: “Maar er is goede hoop op beterschap” Lieke D'hondt

05 augustus 2020

16u06 3 Brakel Het aantal coronabesmettingen blijft hoog in Brakel. De risicofactor bedraagt ondertussen 196. Daardoor staat Brakel op de vierde plaats in de lijst met Belgische steden en gemeenten waar het coronavirus het meest is vastgesteld. “We moeten nog even volhouden en het strakke regime aanhouden”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

De afgelopen week zijn in Brakel 29 inwoners besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijk uit de gegevens van Coronafacts. “Er waren pieken bij van 6, 7 of 9 nieuwe besmettingen per dag”, legt Devleeschouwer uit. “Die mensen zitten nu nog in quarantaine of komen daar net uit. Als zij een negatieve test afleggen, kunnen we hen opnieuw schrappen uit de tabellen. Ik heb er goede hoop op dat de situatie aan het beteren is, maar toch blijft het nu zaak om op de tanden te bijten en het strakke regime aan te houden. Ik zie dat sommige horecazaken hun zaak opnieuw openen na een tijdelijke sluiting. Ze doen dat met veel aandacht voor de veiligheidsmaatregelen en daar ben ik blij om.”

Geen versoepeling

Toch zal er de eerstvolgende dagen geen versoepeling komen op de aangescherpte veiligheidsmaatregelen. De mondmaskerplicht, het verplichte sluitingsuur voor de horeca en het verbod op evenementen blijven van kracht. “De cijfers zijn hierin voor mij doorslaggevend. Pas als die dalen, kunnen we de maatregelen herbekijken. Maar als je het mij vraagt, dan zal er in september ook bijvoorbeeld geen kermis plaatsvinden”, zegt de burgemeester.

Alle leeftijdscategorieën

Dankzij de ZorgAtlas kan het gemeentebestuur van Brakel nu ook op wijkniveau zien waar de besmettingen zich precies bevinden. “Vooral in Nederbrakel, Elst, Michelbeke en Opbrakel zien we veel besmettingen. In Zegelsem, Parike en Sint-Maria-Oudenhove zijn momenteel geen besmettingen vastgesteld. Het is ook opvallend dat er niet echt een specifieke leeftijdscategorie getroffen is. We zien besmettingen bij personen tussen 25 en 40 jaar, maar ook bij kinderen jonger dan 12 en bij de 60 tot 75-jarigen. Het positieve nieuws is dat ik nog geen weet heb van ziekenhuisopnames of overlijdens door het coronavirus”, geeft Devleeschouwer nog mee. Hij bekijkt ook of de gemeente zelf kan starten met contactopsporing. “Ik ben vragende partij om de contactopsporing lokaal te organiseren. De burgemeester van een stad of gemeente kent zijn inwoners en kan die makkelijk bereiken om te vragen waar hij of zij de afgelopen veertien dagen is geweest.”