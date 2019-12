Colruyt opent woensdag nieuwe winkel in Brakel: “Helft groter en 8 extra jobs” Ronny De Coster

09 december 2019

16u43 4 Brakel Aan de Geraardsbergsestraat in Brakel opent woensdag de nieuwe Colruyt-winkel. De supermarkt is met de helft uitgebreid met onder meer een beenhouwerij met zelfbediening, een groter Collect&Go-afhaalpunt en een tankstation. De winkel levert acht nieuwe jobs op.

“De vorige Colruyt-winkel in Brakel was te oud en te klein geworden om er comfortabel boodschappen te doen. Daarom hebben we hem volledig afgebroken en op dezelfde locatie een nieuwe, grotere winkel gebouwd. Die is bijna 1.900 m² groot”, zegt gerant Eefje Colman. “Een grotere winkel betekent ook een ruimer assortiment: onder meer de diepvriesafdeling en de versmarkt zijn flink uitgebreid. En 2 extra kassa’s – in totaal zijn er nu 9 - zullen zorgen voor een vlotte bediening”, gelooft Eefje.

Beenhouwerij met open atelier

De nieuwe Colruyt krijgt een gloednieuwe beenhouwerij met zelfbediening. “De klanten zien de slagers aan het werk in een open atelier en kunnen hen dus makkelijk aanspreken bij vragen of een speciale bestelling. Ze hebben er bovendien een beter overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades en op de uitgebreide keuze bereide gerechten”, zegt Jens Van Opdenbosch, chef-beenhouwer. Ook het Collect&Go-afhaalpunt is wat groter dan in de vorige winkel, waardoor er nog meer reservaties kunnen verwerkt worden.

Duurzame winkel

“Bij de bouw van deze winkel is gedacht aan duurzaamheid. Zo staan de prijzen op elektronische bordjes, want die zijn beter voor het milieu dan papieren etiketten. Zonnepanelen en optimale isolatie, ventilatie, koeling en verwarming maken het gebouw ook energiezuinig”, merkt Eefje Colman nog op.

Ruime parking voor auto en fiets

Op de parking voor de nieuwe Colruyt kunnen 113 auto’s staan en er is een laadpaal voorzien voor elektrische wagens. Bij de winkel is ook een DATS24-tankstation gebouwd. 26 tweewielers kunnen in de fietsenstalling. In de nieuwe winkel zullen 41 mensen werken. Dat zijn er 8 meer dan voordien.

De Colruyt in de Geraardsbergsestraat in Brakel opent woensdagochtend 11 december, maar dinsdag van 17 tot 20 uur is er een openingsreceptie, waarop iedereen welkom is.