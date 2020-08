Chauffeur ingerekend na twee ongevallen met vluchtmisdrijf in Nederbrakel Ronny De Coster

14 augustus 2020

00u01 6 Nederbrakel In Nederbrakel zijn donderdagavond kort na elkaar twee ongevallen gebeurd. Ze zijn veroorzaakt door dezelfde brokkenpiloot, die telkens op de vlucht sloeg.

De eerste crash vond plaats in de Kasteelstraat in het centrum van Brakel. De chauffeur van een zwarte terreinwagen die reed in de richting Rondplein, maakte net voorbij het GO! Atheneum een gevaarlijk inhaalmanoeuvre en kwam rechts van de weg tegen twee geparkeerde auto’s terecht. Een van de aangereden wagens werd weggekatapulteerd en kwam in de vitrine van een winkel terecht. De chauffeur sloeg op de vlucht.

Tweede crash

Een paar minuten later maakte dezelfde terreinwagen weer brokken: aan de Moriaanstraat kwam hij vanuit een smalle zijweg de voorrangsweg opgereden en ramde hij een bestelwagen die vanuit de richting van het centrum kwam. Ook een boompje langs de kant van de weg sneuvelde. De chauffeur van de terreinwagen pleegde ook na dit ongeval vluchtmisdrijf. De politie zou de gevluchte brokkenmaker intussen hebben gevat. Teams van de brandweerpost Brakel moesten naar de twee plaatsen waar de ongevallen gebeurd zijn om brokken te ruimen.