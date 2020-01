Centrum Nederbrakel krijgt 27 shop & go-parkeerplaatsen Ronny De Coster

27 januari 2020

19u31 5 Brakel In het centrum van Nederbrakel komen 27 zogenaamde shop & go-parkeerplaatsen. Auto’s mogen er maximaal een half uur blijven staan. Een elektronisch systeem, dat 37.000 euro zal kosten, controleert en een nog aan te werven GAS-ambtenaar zal overtreders beboeten.

“We voeren die shop & go-parkeerplaatsen in ten gunste van het handelsleven. Door op welgekozen plaatsen de parkeertijd tot 30 minuten te beperken, hopen wij meer parkeergelegenheid te kunnen scheppen voor potentiële klanten in ons handelscentrum. Want met zo’n systeem wordt niet alleen de parkeertijd ingekort maar zal het ook niet meer mogelijk zijn om de parkeerschijf te verzetten”, motiveert Peter Vanderstuyf (Open Vld) schepen schepen van Lokale Economie.

Neer- en Hoogstraat

Dit systeem komt in de Neer- en Hoogstraat en op één parkeerplaats in de Brusselsestraat. De installatie van het systeem voor de bewaking van de 27 shop & go-parkeerplaatsen zal de gemeente ongeveer 34.000 euro kosten. De gemeente organiseert zelf de controle. “Dat zal gebeuren door een ambtenaar die bevoegd is om Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uit te schrijven. We hopen die GAS-ambtenaar binnenkort te kunnen aanwerven. Die persoon zal naast de parkeerproblematiek overigens nog andere taken krijgen, zoals het monitoren van de anonieme camera's”, besluit Vanderstuyf.