Celstraf voor Brakelaar die minderjarige stiefzoon slag geeft LDO

02 maart 2020

14u40 1 Brakel Een 48-jarige Brakelaar is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro voor slagen aan zijn minderjarige stiefzoon. De man heeft het effectieve gedeelte van zijn straf al uitgezeten in voorhechtenis, maar moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden.

De man verloor zijn beheersing toen hij aan het verhuizen was. Hij had al een discussie gehad met zijn vriendin en gooide haar kleding door het raam. De stiefzoon was bang dat hij ook zijn spullen stuk zou maken en ging naar hem toe. Vervolgens kreeg hij een slag. In de rechtbank bleek ook dat de beklaagde wel vaker moeite heeft om zijn agressie te beheersen als hij gedronken heeft. Hij krijgt nu nog een kans, maar zal zich wel moeten laten begeleiden.