Carnaval Brakel van start met ontvangst van Prins Eric en Prinses Marianne in het gemeentehuis Ronny De Coster

01 februari 2020

11u07 0 Brakel In het gemeentehuis van Brakel is vrijdagavond het startschot gegeven voor Carnaval Brakel. Prins Eric en Prinses Marianne en hun gevolg kwamen er de symbolische sleutel van de gemeente ophalen.

In de Serpentestraat vertrekt zaterdagavond de carnavalsstoet. Aansluitend is er een after-party met dj’s Daddy Cool & Danny De Brabander. Rond middernacht vindt de prijsuitreiking plaats. Zondag gaan de kinderen op stap: zij vertrekken om 13.30 uur aan het jeugdhuis Alfa naast de sporthal voor een stoet richting Marktplein. Daar vindt in de feesttent een kinderdisco plaats.