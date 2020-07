Burgemeester verplicht mondmasker op wekelijkse markt Lieke D'hondt en Ronny De Coster

21 juli 2020

14u25 24 Brakel Een bezoekje brengen aan de wekelijkse markt in Brakel zal voortaan met een mondmasker op moeten gebeuren. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) verplicht het extra stukje stof voor iedereen die vanaf woensdag naar de markt gaat.

“De onheilspellende berichten bereiken ook Zuid-Oost-Vlaanderen, dus we kunnen maar beter extra maatregelen nemen”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer. “Daarom verplichten we een mondmasker voor iedereen die naar de woensdagmarkt komt. Wie zelf geen masker bijheeft, kan er bij de gemachtigde opzichters eentje halen. Ik zou het ook hoffelijk vinden van de horeca-uitbaters als ze aan hun klanten vragen om eveneens de hygiënemaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Ik kan mondmaskers in de horeca niet verplichten, maar het zou beter zijn als klanten even een mondmasker dragen wanneer ze een bestelling plaatsen terwijl ze bijvoorbeeld op een terrasje zitten. Anders krijg je een heel verwarrende situatie: op de markt zijn mondmaskers verplicht, op de stoep en de terrassen niet.”