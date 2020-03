Burgemeester gelast wekelijkse markt af en laat twee clandestiene cafés sluiten in Brakel Ronny De Coster

17 maart 2020

11u54 32 Brakel De wekelijkse markt op woensdag gaat morgen en de komende weken niet door. “Een absoluut noodzakelijke maatregel, die ook de steun krijgt van de marktkramers”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer. Hij liet in Brakel ook twee clandestiene cafés sluiten.

“De wekelijkse markt is toch wel een plaats die heel veel senioren bijeen brengt. Dat kan niet de bedoeling zijn. En daarbij: ook voor jongeren is het niet aangewezen om nog bijeen te komen.

Het recyclagepark van de gemeente blijft wel open. “Mensen hebben nu veel tijd om klussen te doen. Dus is het wel nuttig om ze nog de mogelijkheid te geven om tuinafval en zo weg te brengen. Al zeg ik dat met voorzichtigheid en moeten we beseffen dat het straks misschien ook niet meer kan”, zegt Devleeschouwer.

Clandestiene cafés

“De ernst moet nu toch eens tot iedereen beginnen doordringen en dat is precies nog niet het geval. De politie heeft in Brakel deze week nog twee cafés moeten sluiten. Klanten werden daar clandestien toch nog bediend. Het is onverantwoord en ook onbegrijpelijk dat mensen nog op die manier bezig zijn”, windt de Brakelse burgemeester zich op. Opmerkelijk: in Zottegem liet het stadsbestuur de wekelijkse markt dinsdag wél nog doorgaan. Daarmee haalt het zich een pak kritiek op de hals.