Brandweerman van post Brakel besmet met COVID-19: zeven collega’s moeten mee in quarantaine Frank Eeckhout

30 juli 2020

19u33 4 Brakel Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) werd woensdagavond in kennis gesteld dat een brandweerman van post Brakel positief heeft getest op het coronavirus. De brandweerzone heeft onmiddellijk alle nodige maatregelen genomen om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk in te dijken.

Zonecommandant Peter De Vijlder werd woensdagavond laat in kennis gesteld dat een brandweerman positief heeft getest op corona. Dit werd ook effectief donderochtend bevestigd. De brandweerman vertoont geen ziektesymptomen, maar is wel in direct contact geweest met andere leden van de brandweerpost tijdens reguliere interventies en wespenverdelgingen. “Onmiddellijk werden alle contacten van de betrokkene opgespoord, en werden die aangemaand om een coronatest af te laten nemen. Het betreft in totaal zeven brandweerlieden van de post Brakel. Geen van hen vertoont symptomen en allen verkeren momenteel in goede gezondheid. Tot uitsluitsel van het definitieve resultaat van de coronatest werden deze personen in zelfquarantaine gezet. Bijkomend wordt de lichaamstemperatuur van personeelsleden die in tweede lijn in contact zijn gekomen, geregistreerd gedurende zeven dagen. De brandweerzone bestaat namelijk uit een netwerk van brandweerposten waartussen heel wat contacten zijn", zegt zonecommandant Peter De Vijlder.

Ook een aantal burgers zijn mogelijk in contact gekomen met de medewerker tijdens de uitvoering van wespenverdelgingen. Ook zij werden gecontacteerd en op de hoogte gebracht. De burgemeester van Brakel en de voorzitter van de brandweerzone volgen de situatie op de voet. De brandweerpost werd grondig ontsmet om eventuele restbesmettingen uit te sluiten. De werking van de brandweerpost Brakel komt vooralsnog niet in het gedrang. “BVLAR is bekommerd om de gezondheid van zijn medewerkers en de burgers die het beschermt. Daarom werden al van in het begin van de sanitaire crisis rigoureuze maatregelen genomen, teneinde het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Van in het begin van deze heropflakkering van het coronavirus werden deze sanitaire maatregelen dan ook opnieuw aangescherpt", geeft Peter De Vijlder nog mee.

Met 28 geregistreerde besmettingen is Brakel de zwaarst getroffen gemeente in Oost-Vlaanderen.