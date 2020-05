Brandweer vangt korenslag aan de Tirse in Nederbrakel Ronny De Coster

28 mei 2020

21u06 12 Brakel Een team van de brandweerpost Brakel moest donderdag uitrukken voor een ongewone opdracht: aan de Tirse had een voorbijganger een slang gezien.

Een slang van wel anderhalve meter, had de oproeper gemeld. “Maar bij onze aankomst bleek gelukkig dat het om een kleiner exemplaar ging. Het is een kogelslang van ongeveer dertig centimeter groot. Vermoedelijk is het dier er gedropt door een eigenaar die ervan af wou”, denkt brandweerpostoverste Rudy Sadones. De slag is overgebracht naar het opvangcentrum SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen.