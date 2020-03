Brandweer snelt naar Twaalfbunderstraat om schoorsteenbrand te blussen Ronny De Coster

20 maart 2020

21u19 0 Brakel Een team van de brandweerpost moest vrijdagavond te hulp snellen naar de Twaalfbunderstraat op de grens van Nederbrakel en Elst.

In een woning was een schoorsteenbrand ontstaan. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon zo beletten dat de vlammen oversloegen naar de zolder. Als gevolg van de brand sloten politie en brandweer de Twaalfbunderstraat af voor het verkeer.