Brandweer bevrijdt slachtoffer van verkeersongeval in Elst Ronny De Coster

07 september 2020

19u12 3 Brakel Twee personenwagens raakten maandag in de vooravond betrokken bij een verkeersongeval in de Gentsestraat, de weg tussen Brakel en Zwalm in Elst. De brandweer moest één slachtoffer uit zijn auto bevrijden.

Het ongeval is gebeurd op de Gentsestraat tussen de kruispunten met Robos en de Smisstraat. Twee auto’s, die elk uit de andere richting kwamen, reden er op elkaar in. Een team van de brandweerpost Brakel moest de chauffeur van de witte auto bevrijden. De man uit Elst is bij het ongeval vrij ernstig geraakt. De bestuurster van de andere wagen verkeerde in shock. Als gevolg van het ongeval was er lichte verkeershinder.