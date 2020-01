Brand in oudejaarsnacht maakt gezin met drie kinderen dakloos in Everbeek Ronny De Coster

01 januari 2020

11u50 6 Brakel Een zware woningbrand in nacht van oud naar nieuw heeft een gezin in Everbeek-Boven dakloos gemaakt. Het vuur woedde alleen op de zolderverdieping, maar waterschade heeft het hele huis onbewoonbaar gemaakt.

Precies een kwartier voor de jaarwisseling sloeg aan Pevenage in de Brakelse deelgemeente Everbeek-Boven het noodlot toe. “We werden opgeschrikt door geknetter”, vertelt de moeder van het gezin met drie kinderen van 8, 12 en 14 jaar. “Er bleek een brand te zijn op de zolder. Het vuur woedde al zo hard, dat we er niet moesten aan denken om zelf te beginnen blussen. We zijn naar buiten gerend en hebben de brandweer gebeld”, zegt de bewoonster.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De brandweerpost van Brakel riep versterking op van de collega’s uit Ronse om het vuur te bestrijden.

Onbewoonbaar

De brandweer kon beletten dat behalve de zolder ook de rest van de woning brandschade opliep. Maar voor het blussen van de zware zolderbrand was zo veel water nodig, dat het hele huis daaronder te lijden kreeg en daardoor onbewoonbaar is. Het blussen heeft tot 4 uur in de ochtend geduurd. Intussen is de brandweer weer ter plaatse om het vernielde dak af te dekken met zeilen.

Schoorsteen

De brand is veroorzaakt door een oververhitting van de schoorsteen van een kachel, zo blijkt uit de eerste vaststellingen.

Het getroffen gezin is opgevangen bij buren. “Het is rampzalig: we zijn hier in 2006 komen wonen. Mijn man en schoonvader hebben het huis helemaal gerenoveerd. Pas is pas vijf jaar geleden afgewerkt”, getuigt de bewoonster.