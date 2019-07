Brakelse oppositie wil mobiliteit wel anders zien in het centrum Lieke D'hondt

31 juli 2019

18u18 14 Brakel De voltallige oppositie in Brakel is ontgoocheld in de beslissing van de meerderheid. CD&V, sp.a, N-VA en Vlaams Belang hekelen het gebrek aan communicatie en overleg en vinden de mobiliteit nog steeds niet goed.

“Eerst en vooral stoort het ons dat we via de pers de resultaten van de studie moeten vernemen. Er was afgesproken dat we het rapport tijdens de gemeenteraad in september zouden bespreken en dat het vooraf ook in een speciale commissie behandeld zou worden. Ook de omwonenden worden te weinig betrokken bij dit verhaal”, vertelt Kris Wattez (CD&V). “We overwegen daarom om in augustus een extra gemeenteraad samen te roepen, enkel om dit punt verder te bespreken”, vult Hedwin De Clercq (sp.a) aan.

Ook inhoudelijk betreuren de oppositieleden het rapport. “Als de situatie blijft zoals ze is, moeten de Brakelaars die aan de kant van de Kerkhofstraat en Valkenbergstraat blijven omrijden langs de Driehoekstraat of de Meerbeekstraat. Daardoor creëer je meer verkeer en vergroot de ecologische voetafdruk”, zegt Veronique Lenvain (Vlaams Belang). De partijen stellen daarom voor om de rijrichting van de weg aan de ingang van de kerk op de Markt om te keren, zodat het verkeer wel vlot de Hoogstraat en Neerstraat kan bereiken zonder te moeten omrijden. “Een autoluwe Markt is in Brakel onmogelijk. Zelfs met de huidige mobiliteit rijden er veel auto’s over de Markt, zelfs in de verboden rijrichting”, weet Wattez. De vier partijen zijn wel voorstander van een autoloze zondag op regelmatige tijdstippen.

Tot slot doet de verkeersdrempel ter hoogte van de bibliotheek ook stof opwaaien. “Rolstoelgebruikers kunnen daar niet over, waardoor het college hen eigenlijk verplicht rond te gaan via de Serpentestraat om parking Tirse te bereiken. Dat terwijl de Markt eigenlijk een woonerf is, waar voetgangers en fietsers voorrang horen te hebben op het gemotoriseerd verkeer”, klaagt De Clercq aan.