Brakelse burgemeester wil nog eens 20.000 extra mondmaskers aankopen: “Al begrijp ik niet waarom de federale regering hier niet kan voor zorgen” Ronny De Coster

21 april 2020

16u37 2 Brakel Het Brakelse gemeentebestuur gaat nog eens 20.000 mondmaskers aankopen. Daarmee plaatst de gemeente een bestelling die dubbel zo groot is als een die ze enkele weken geleden al deed. “We hebben nog een voorraad, maar willen niet voor verrassingen staan”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

“Van de tienduizend mondmaskers die de gemeente enkele weken geleden heeft aangekocht, zijn er nog ongeveer 3.000 in voorraad”, schat de Brakelse burgemeester. “We hebben er ook nog 1.500 gekregen via de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De mondmaskers stellen we ter beschikking van onder meer de huisartsenpost Panacea, dokters, apotheken, zorgverleners en personeel van rusthuizen. Het is bij de aankoop echt wel uitkijken, want er zijn kennelijk nogal wat mensen die de coronacrisis aangrijpen om snel en op een niet zo eerlijke manier rijk te worden. Veel mondmaskers voldoen niet aan de normen. En als je bestelt en betaalt, ben je nog niet eens zeker dat het materiaal geleverd wordt. Ik kan gelukkig een beroep doen op een eerlijke tussenpersoon. Wij zullen dus ook weer op dezelfde plaats onze bestelling doen”, voorziet de Brakelse burgemeester.

Oneerlijke handel

“We doen wat we kunnen, maar ik maak me toch de bedenking: is dit wel de taak van een gemeente. Waarom moeten al die gemeentebesturen nu op zoek naar beschermingsmateriaal? Ik zou toch liever zien dat dit volledig federaal kan georganiseerd worden. En dat we er als gemeente moeten voor betalen, kan ik nog aanvaarden. Maar nu is iedereen op zoek en dat werkt de oneerlijke handel nog in de hand”, vreest Devleeschouwer.