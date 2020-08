Brakelse burgemeester reageert met cartoon op protesten tegen coronamaatregelen Ronny De Coster

20 augustus 2020

17u50 0 Brakel De Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) gooit een cartoon in de strijd tegen corona en vooral tegen de tegenstanders van zijn volgens hen te strikte aanpak.

De avondklok en de mondmaskerplicht veroorzaken in Brakel de jongste degen veel politieke commotie. Sp.a-gemeenteraadslid Franky Bogaert deed op sociale media een oproep aan horeca-uitbaters om zwarte vlaggen uit te hangen, Veronique Lenvain (VB) is met een online petitie gestart. Ook oppositiepartij CD&V nam in de gemeenteraad de corona-politiek van de meerderheid op de korrel. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer blijft een strikte aanpak verdedigen en kiest daarvoor voor een ludieke cartoon.

“Aan hetzelfde zeel”

“Alle Brakelaars trekken aan hetzelfde zeel”, staat er ondanks de beroering. “Het aantal corona-besmettingen in Brakel neemt langzamerhand af en dit is goed nieuws. Ik er naar uit om de genomen maatregelen naar de horeca, evenementen, sport- en cultuurmanifestaties te kunnen versoepelen”, zegt Devleeschouwer. Maar hij roept zijn inwoners op om nog even op de tanden te bijten om Brakel uit de zogenaamde alarmfase te krijgen. “Als wij met zijn allen de afstandsregels, mondmaskerplicht en hygiënemaatregelen strikt opvolgen, moet dit lukken”, bedenkt de burgemeester. Hij roept de Brakelaars op om alvast de plaatselijke horeca-uitbaters en winkeliers te steunen.