Brakelse burgemeester laat voetbalploegen weer spelen en trainen, maar blijft waakzaam in horeca: “Met al 51 besmettingen zitten we écht niet goed” Ronny De Coster

12 augustus 2020

12u15 7 Brakel De Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer kondigt een kleine versoepeling van de coronamaatregelen aan: voetbalclubs zullen voortaan weer mogen trainen en spelen. Nochtans zijn de cijfers in Brakel nog altijd niet goed: er zijn al 51 besmettingen. “De problemen situeren zich niet in de sport, maar bij onvoorzichtige horecabezoekers”, zegt Devleeschouwer.

Zo goed als alle maatregelen die de gemeente eind juli nam, blijven van kracht. Op het volledige grondgebied is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen die 12 jaar of ouder is. Om 22 uur moeten alle cafés dicht en een uur later ook de restaurants.

Voetballen mag weer

Er komt vanaf maandag 17 augustus maar één versoepeling: voetbalclubs mogen nu ook voor hun spelers boven de 16 jaar trainingen en matchen organiseren. Die toegift lijkt opmerkelijk, want Brakel kampt nog altijd met zorgwekkende coronacijfers. De teller staat intussen al op 51 besmettingen sinds 25 juli. Met haar 15.000 inwoners heeft Brakel meer coronapatiënten dan alle omliggende gemeenten, die samen wel 130.000 inwoners tellen.

Politiecontroles

“De toestand is nog altijd zorgwekkend. En hoewel er een link is geweest met een voetbalclub, doen de problemen zich niet daar voor, maar wel in de horeca. De meeste ‘haarden’ van besmettingen zijn af te lijnen tot de horeca en dan in het bijzonder via individuele cafébezoeken die de bubbels niet respecteren. De politie doet toezicht, maar controle is heel moeilijk. Daarom doe ik nog maar eens een dringende oproep aan iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Respecteer de social distancing en de sociale bubbel. Alleen zo zullen de cijfers in Brakel kunnen verbeteren. En pas dan kunnen we overwegen om de openingsuren van de horeca weer aan te passen. Vandaag kan dat zeker nog niet”, besluit Devleeschouwer.