Brakelaars organiseren garageverkoop met publicitaire steun van de gemeente Ronny De Coster

07 juni 2019

13u46 0 Brakel Op voorlopig een achttal plaatsen in Brakel is een zogenaamde garageverkoop gepland op zondag 23 juni. De gemeente moedigt het initiatief aan: ze nodigt nog meer inwoners aan om deel te nemen en wil het evenement ook promoten op haar website.

“Het project is nog kleinschalig, maar wel zeer verdienstelijk. Ik vind het een goede zaak, dat oude spullen een tweede eigenaar krijgen in plaats van op het containerpark te belanden”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

“Doordat de garageverkoop bij de verschillende particulieren gebeurt op dezelfde dag, kan het initiatief meer weerklank krijgen en is het voor bezoekers wel interessanter om eens een toertje door Brakel te maken, bedenkt de burgemeester.

Nog inschrijven

De gemeente nodigt nog meer inwoners uit om op deel te nemen en zal via de gemeentelijke website en sociale media publiciteit voeren.

Wie wil deelnemen, moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verkoop mag enkel gebeuren in de eigen garage of voortuin en dus niet op het openbaar domein De aangeboden producten moeten persoonlijke en gebruikte goederen zijn en mogen niet nieuw zijn. Ook het verkopen van winkelstocks en etenswaren en drank is verboden.

Inschrijven kan via: https://www.brakel.be/inschrijvingsformulier-garageverkoop/